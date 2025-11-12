Меню
Киноафиша Фильмы Сыныптас Расписание сеансов Сыныптас, 2025 в Кульсары 12 ноября 2025

Расписание сеансов Сыныптас, 12 ноября 2025 в Кульсары

Qaisar Park Cinema г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, KZ
15:30 от 3000 ₸ 18:00 от 3000 ₸
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Охота за тенью
Охота за тенью
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
