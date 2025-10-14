Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Болған оқиға Расписание сеансов Болған оқиға, 2025 в Кульсары 14 октября 2025

Расписание сеансов Болған оқиға, 14 октября 2025 в Кульсары

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 14 ср 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Болған оқиға»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Qaisar Park Cinema г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, KZ
15:10 20:00 23:10
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Мир в огне
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
3 проверенных ромкома на Netflix, которые возвращают хорошее настроение за 10 минут — есть беспроигрышный вариант с 94 % на RT
Насильственные браки и вечный голод: ужасающие традиции османского гарема, которые в «Великолепном веке» предпочли скрыть
Тест: вы точно смотрели эти фильмы с Куравлевым, но вспомните ли, где был какой кадр?
«Это обидно»: этот сериал со звездой «Сверхъестественного» был в топ-10, но его решили закрыть после первого сезона
Свежий топ-10 Netflix: на первое место врывается детектив с Кирой Найтли, на второе — фантастика 10-летней давности
8,6 на IMDb и тысячи обсуждений: чем «Незнакомка в зеркале» покорила поклонников турецких сериалов
Самый личный мультфильм Миядзаки: в этом аниме мы можем увидеть не только автора, но и его родителей
Без подсказки догадаться невозможно: как «Ронин» связан с «Игрой престолов»
Трейлер фильма «Мортал Комбат 2» набрал 107 млн просмотров за сутки: студия тут же анонсировала выход третьей части
После финала «Лихих» зрители гадают — будет ли 3 сезон или это жирная точка? Быков наконец ответил фанатам
Леха спасет Петербург: 2 сезон «Волшебного участка» вот-вот выйдет – узнали не только дату премьеры, но и некоторые спойлеры
Кажется, Дальний Восток — а на деле совсем другой регион: как создатели «Здесь все свои» обманули зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше