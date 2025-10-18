Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Теплое гнездо Расписание сеансов Теплое гнездо, 2025 в Кульсары 18 октября 2025

Расписание сеансов Теплое гнездо, 18 октября 2025 в Кульсары

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 16 Завтра 17 сб 18 вс 19
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Теплое гнездо»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Qaisar Park Cinema г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, KZ
14:20 19:40 23:00
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Ледяной предел
Ледяной предел
2025, США, триллер
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Не только Рижский и не совсем Ленинград: где на самом деле снимали «Вокзал для двоих» с Гурченко и Басилашвили
Осталось много вопросов: зрители недовольны финалом сериала «Баранкины и камни силы», но, кажется, это намек на продолжение
Эти новые российские сериалы рвут топы – у №1 и №2 рейтинги выше 8: тут и Борисов, и Петров, и Козловский в главных ролях
На Западе назвали 5 аниме, которые почти во всем круче «Аркейна»: с №2 в России согласятся едва ли, к №3 вопросов нет
Подросток, которому звонят с того света: сколько лет Гвен в «Черном телефоне 2» - и почему это важно для сюжета хоррора от сына Стивена Кинга
Конспирологи, инопланетяне и черная сатира: у Sci-Fi-новинки с лысой Эммой Стоун почти идеальный рейтинг – и серьезный недостаток лишь один
«Сериал честно понравился, но есть одно но»: «Олдскул» с Ароновой закончился – стоит ли его смотреть тем, кто еще не начинал?
Вдвое хуже Таноса: до «Мстителей: Судный день» еще год, но уже известно, чем все кончится (знатоки Marvel, соболезнуем)
«Прострелил ему зад и прикончил»: в первом финале «Криминального чтива» было море крови – Тарантино поменял все в последний момент
Толкин бы точно не одобрил: в «Охоту за Голлумом» вернутся почти все звезды «Властелина колец», и вот почему это не к добру
Кто пел Чунга-Чангу? Куда стрелял Волк? Наш тест о советских мультах ненадолго вернет вас в лето — если ответите на 5/5
Конан Дойл такого никогда не писал: откуда взялась фраза «Элементарно, Ватсон», с которой в СССР сочинили сотни анекдотов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше