Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Теплое гнездо Расписание сеансов Теплое гнездо, 2025 в Кульсары 10 октября 2025

Расписание сеансов Теплое гнездо, 10 октября 2025 в Кульсары

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 10 сб 11 вс 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Теплое гнездо»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Qaisar Park Cinema г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, KZ
14:30 19:40 21:30 23:00
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Мир в огне
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Эту историю уже экранизировали дважды: на чем основан фильм «Август»?
Мог ли выжить Джек в «Титанике», если бы Роза подвинулась? Кэмерон лично провел эксперимент — и вот что выяснил
Финал «Дома Гиннесса» оставил большой вопрос: в реальности судьба Артура была другой
«Первый эпизод просто ужасен»: Кинг посмотрел новый сериал «Добро пожаловать в Дерри» и уже поделился своим мнением
До сих пор спорите с друзьями насчет финала «Острова проклятых»? Вот еще три фильма, где в конце будет оглушающий твист
Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году
«Охота на Голлума» уже в процессе создания, но есть одна загвоздка: что станет в новом фильме с Арагорном?
Что еще за лавстори: является ли фильм по арке с Резе каноном «Человека-бензопилы»?
Зрители не просили, но это случилось: Netflix выпустил первый трейлер «Ведьмака» с Хемсвортом — война началась
Финал в книге был совсем другим: чем закончился фильм «Август»?
Что скрывалось под маской Белого Пламени в «Ведьмаке»? Не божество и даже не маг — обычный человек
Этот свежий хоррор получил 89 % «свежести» на Rotten Tomatoes: неудивительно, что он выбился в топ HBO Max
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше