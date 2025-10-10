Эту историю уже экранизировали дважды: на чем основан фильм «Август»?

Этот свежий хоррор получил 89 % «свежести» на Rotten Tomatoes: неудивительно, что он выбился в топ HBO Max

Что еще за лавстори: является ли фильм по арке с Резе каноном «Человека-бензопилы»?

Финал «Дома Гиннесса» оставил большой вопрос: в реальности судьба Артура была другой

«Первый эпизод просто ужасен»: Кинг посмотрел новый сериал «Добро пожаловать в Дерри» и уже поделился своим мнением

Мог ли выжить Джек в «Титанике», если бы Роза подвинулась? Кэмерон лично провел эксперимент — и вот что выяснил

Зрители не просили, но это случилось: Netflix выпустил первый трейлер «Ведьмака» с Хемсвортом — война началась

До сих пор спорите с друзьями насчет финала «Острова проклятых»? Вот еще три фильма, где в конце будет оглушающий твист

Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году

Финал в книге был совсем другим: чем закончился фильм «Август»?

«Охота на Голлума» уже в процессе создания, но есть одна загвоздка: что станет в новом фильме с Арагорном?