Манга «Поднятие уровня в одиночку» бросает фанатов прямо в огонь: так кто же главный злодей — Джин Ву или все-таки Архитектор?

Не только «Магическая битва: Экзекуция»: 7 стоящих аниме, которые выйдут с 1 по 15 декабря

«Дочь маньяка» из сериала «Как приручить лису» появится в новом сериале: теперь ей предстоит спасти сестру за 9 дней

«Подъехала порция душноты»: зрители разгромили одну из главных премьер сезона с Лоуренс и Паттинсоном — рейтинг еле дотянулся до 6,4

Маякин вернулся к роли экс-следователя: на НТВ выходит новый сериал, после которого вы забудете о «Скорой помощи 8»

Новый «Аватар» разобьет сердца сильнее, чем финал «Титаника»: Кэмерон уже сделал предупреждение

Еще в 2020 году Netflix выпустил сериал, который лучше всех рождественских ромкомов: всего 8 серий по 26 минут

В сказках такого точно не было: откуда взялся гном из «Волшебного участка»?

Никогда не отличался верностью: кто был последней любовью Сулеймана? Зря думаете, что Хюррем

Один даже с оценкой 8,5 и в топ-250: сильные фильмы с Антоном Васильевым, о которых знают далеко не все — и да, он хорош не только в сериалах

Стивен Кинг подвел итоги 2025 года для Collider: 7 фильмов, которые он отметил особо — и конечно, две его экранизации в списке