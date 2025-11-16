Меню
Фильмы
Кролецып и Сурок Времени
Расписание сеансов Кролецып и Сурок Времени, 2025 в Кульсары
16 ноября 2025
Расписание сеансов Кролецып и Сурок Времени, 16 ноября 2025 в Кульсары
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qaisar Park Cinema
г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, RU
10:00
от 3000 ₸
14:10
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Бегущий человек
Отзывы
2025, США, фантастика
Охота за тенью
Отзывы
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
