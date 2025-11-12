Меню
Кролецып и Сурок Времени
Расписание сеансов Кролецып и Сурок Времени, 2025 в Кульсары
12 ноября 2025
Расписание сеансов Кролецып и Сурок Времени, 12 ноября 2025 в Кульсары
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
20:50
от 400 ₸
Qaisar Park Cinema
г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, RU
10:00
от 3000 ₸
11:20
от 3000 ₸
17:10
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Охота за тенью
Отзывы
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
