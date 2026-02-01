Меню
Фильмы
Чарли чудо-пёс
Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 2026 в Кульсары
18 февраля 2026
Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 18 февраля 2026 в Кульсары
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о мультфильме
Завтра
17
ср
18
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Чарли чудо-пёс»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qaisar Park Cinema
г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, RU
13:40
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Чарли чудо-пёс
Отзывы
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
