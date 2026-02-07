Меню
Фильмы
Чарли чудо-пёс
Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 2026 в Кульсары
8 февраля 2026
Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 8 февраля 2026 в Кульсары
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Сегодня
7
Завтра
8
Qaisar Park Cinema
г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, RU
13:20
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Чарли чудо-пёс
Отзывы
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
