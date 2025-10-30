Меню
Киноафиша
Кульсары, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Оболочка
Расписание сеансов Оболочка, 2024 в Кульсары
Расписание сеансов Оболочка, 2024 в Кульсары
Билеты
О фильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
30
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Оболочка»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qaisar Park Cinema
г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, RU
17:50
В прокате
Премьеры
Онлайн
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Шелби Оукс. Город-призрак
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Советский «Остров сокровищ» взорвал YouTube спустя 37 лет: особенно покорил иностранцев доктор Ливси
«Ази-зун-гарун-гэ»: если вы узнаете эту песню — вы точно пройдете наш тест на зарубежные сериалы в СССР
Холод, снег и Маша как всегда в центре событий: зимнюю серию «Маши и Медведя» «Дело было в январе» посмотрели 77 миллионов зрителей
Почему в мире «Дюны» нет ни компьютеров, ни искусственного интеллекта: у этого есть веская и кровавая причина
Вот-вот выйдет 17 эпизод: сколько серий будет в аниме «Гачиакута»
Кровь, бензин и Хэллоуин: «Техасская резня бензопилой» — все части по порядку и как их смотреть без потери рассудка
Вместе с богатством и славой в семью Шелби пришло цыганское проклятье: чем был опасен голубой сапфир
Сериал от создателей «Первого отдела» и «Невского» стал №1 на ТВ: обошел «Анну Медиум 4» и «Закон тайги»
За что «Утомлённые солнцем» Михалкова получили «Оскар»: главная драма советского лета, покорившая Голливуд
Земексис помогал снять культового «Форреста Гампа», а теперь работал над «Тогда. Сейчас. Потом»: стоит посмотреть хотя бы ради Хэнкса
В какой серии Маринетт влюбилась в Супер-Кота? Зрители не поняли, почему она забыла про Адриана
«Просто ремейк любого голливудского боевика»: в Сети назвали главный минус «Невского» — сериал вам тоже что-то напоминает?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667