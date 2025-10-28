Меню
Киноафиша
Кульсары, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Горыныч
Расписание сеансов Горыныч, 2025 в Кульсары
28 октября 2025
Расписание сеансов Горыныч, 28 октября 2025 в Кульсары
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Завтра
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Горыныч»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qaisar Park Cinema
г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, RU
15:40
В прокате
Премьеры
Онлайн
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Новый сериал от создателя «Во все тяжкие» может стать самым странным за карьеру автора: о мире, где вирус делает людей идеальными
«Три кота» празднуют большой юбилей: культовому мультику уже 10 лет, а сколько тогда котятам, которые никак не взрослеют
Йода вообще не должен был быть зеленым: архивы раскрывают другой взгляд на самого популярного героя «Звёздных войн»
После «Во все тяжкие» Винс Гиллиган снял мир, где все счастливы — и это страшнее любой катастрофы: смотрим свежий трейлер «Из многих»
«Любопытная Варвара» вышла на международный уровень: фильм о маленькой сыщице сняли не в России
3 сезон «Вампиров средней полосы» ближе, чем вы думаете: когда выйдут первые эпизоды, где смотреть и что ждет зрителей
Мы все умрем? Что будет, если Чужой попадет на Землю в реальной жизни? Нейросеть выяснила, сколько дней проживет человечество
Какова предпосылка «Долгой прогулки»: почему сто юношей добровольно идут на смерть
«Это разочаровывает»: зрители нашли вопиющий киноляп в сериале «Далекий город» — виноваты не только сценаристы, но и операторы
Почему Шляпник из «Алисы в Стране чудес» безумен на самом деле — и при чём тут ртуть? Тут уже явно не до смеха
Неон устарел, а Джаред Лето не «греет»: 5 причин, почему «Трон: Арес» провалился в прокате — главные ошибку Disney
Почему у героев фильма «Они сражались за Родину» почти нет наград — и это не ошибка режиссёра
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667