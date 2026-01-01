Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Три богатыря и свет клином Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 2025 в Кульсары

Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 2025 в Кульсары

Вся информация о мультфильме
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Расписание сеансов в городе Атырау

Завтра 2
Формат сеанса
Группировать сеансы
Kinoplexx Атырау г. Атырау, ТРК Атырау, пр. Сатпаева, 17 А
2D, RU
09:30 от 2600 ₸
Полное расписание и билеты
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
У коня Юлия из «Трех богатырей» и мультика «Три кота» есть особая связь: фанаты даже не подозревают об этом
Нравится, как играет на нервах «Игра в кальмара»? Эти 3 сериала-триллера справляются с задачей не хуже
Джим Керри хотел вернуть 20 000 000 долларов, лишь бы не снимать этот фильм: а зрители смотрят его каждый Новый год
Пока ждете 8 сезон «Невского»: вот 2 захватывающих российских детектива НТВ, которые смотрятся на одном дыхании
В СССР к этой сказке Роу отнеслись прохладно, зато в Японии ее хвалили и критики, и простые люди: а ведь съемки собирались запретить
Худший мультфильм во франшизе «Три богатыря» можно вычислить по рейтингу: на IMDb — всего 4,9
Так кто заказал Сашу Белого в конце «Бригады»? Всего одна фраза Каверина рушит всю логику сюжета
Тест для фанатов «Место встречи изменить нельзя»: кем работали герои милицейского хита — 6 вопросов тем, кто идеально помнит сюжет до сих пор
Серебряные пенни, тарни и кастары: в мире «Властелина колец» расплачивались не только золотом
Только у этой героини «Москвы слезам не верит» был реальный прототип: Меньшов снял фильм о хитрой домработнице
Фильм «Духи Рождества» с рейтингом 7,6, который идеально включить на новогодних каникулах: там 0+, поэтому смело смотрите с детьми
Каллены — вовсе не вампиры?! В Сети наконец разобрались, что не так с семьей Эдварда из «Сумерек»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше