Киноафиша Фильмы Отец, мать, сестра, брат Расписание сеансов Отец, мать, сестра, брат, 2025 в Кульсары 17 января 2026

Расписание сеансов Отец, мать, сестра, брат, 17 января 2026 в Кульсары

Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Qaisar Park Cinema г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, RU
11:10 от 3000 ₸ 19:00 от 3000 ₸
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Ойын
Ойын
2026, Казахстан, детектив
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
