Меню
Киноафиша
Кульсары, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Крик 7
Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Кульсары
7 марта 2026
Расписание сеансов Крик 7, 7 марта 2026 в Кульсары
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Завтра
6
сб
7
вс
8
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Крик 7»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qaisar Park Cinema
г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, RU
11:30
от 3000 ₸
11:40
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
«Ешь, молись, люби» по-русски: 8 марта обязательно посмотрю драмеди «К себе нежно»
Зрители думали, что спин-оффы по «Игре престолов» закончились, но нет: грядет самый грандиозный проект — в виде фильма
Атмосфера СССР и сильный актерский состав: обожаю сериал «Березка» — никакого «мрачняка», а Усатова хороша
В России запретили: что приготовили создатели нового «Нюрнберга» с Расселом Кроу
Так над зрителями даже Netflix не издевается: так сколько же серий в турецком сериале «Между»
«Стремно сказать»: звезда «Аутсорса» и «Трассы» Данил Стеклов признался, какие фильмы пересматривал чаще всего — Балабанов в топе
Если обожаете «Метод», то эти 3 российских сериала пропустить нельзя: везде детективы с необычным подходом
От 8 марта до финала в мае: полный график выхода серий «Йеллоустоун: Маршалы» — не пропустите ни одной серии
Первый же кадр из сериала «Бог войны» обрушил соцсети фанатов видеоигры: «Это похоже на косплей»
Для фанатов «Территории» НТВ — идеально: что стоит ждать от новинки-2026 «Большая земля»
4 турецких сериала, которые стоит посмотреть всем: личный топ Бурака Озчивита — «Великолепный век» тоже в списке
Если смешать «Джона Уика» и «Никто», то получится «Нормал»: смотрим трейлер грядущего хита с Оденкерком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667