Киноафиша
Фильмы
Крик 7
Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Кульсары
4 марта 2026
Расписание сеансов Крик 7, 4 марта 2026 в Кульсары
Вся информация о фильме
Qaisar Park Cinema
г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, RU
10:50
от 3000 ₸
14:50
от 3000 ₸
20:50
от 3000 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
