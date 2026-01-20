Меню
Киноафиша
Фильмы
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Расписание сеансов Губка Боб: В поисках квадратных штанов, 2025 в Кульсары
21 января 2026
Расписание сеансов Губка Боб: В поисках квадратных штанов, 21 января 2026 в Кульсары
Билеты
Сегодня
20
Завтра
21
Qaisar Park Cinema
г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, RU
15:10
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ойын
Отзывы
2026, Кыргызстан, детектив
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
