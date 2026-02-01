Меню
Киноафиша Фильмы Уволить Жору Расписание сеансов Уволить Жору, 2026 в Кульсары 21 февраля 2026

Расписание сеансов Уволить Жору, 21 февраля 2026 в Кульсары

Qaisar Park Cinema г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, RU
10:00 от 3000 ₸ 17:20 от 3000 ₸
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
