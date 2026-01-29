Меню
Киноафиша
Фильмы
Гренландия 2: Миграция
Расписание сеансов Гренландия 2: Миграция, 2026 в Кульсары
Расписание сеансов Гренландия 2: Миграция, 2026 в Кульсары
Вся информация о фильме
Qaisar Park Cinema
г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, RU
17:40
от 3000 ₸
23:00
от 3000 ₸
Гренландия 2: Миграция
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Чарли чудо-пёс
Отзывы
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Жалмауыз Кемпір
Отзывы
2026, Казахстан, ужасы
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
