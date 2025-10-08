Меню
Мир в огне
Расписание сеансов Мир в огне, 2025 в Кульсары
8 октября 2025
Расписание сеансов Мир в огне, 8 октября 2025 в Кульсары
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Завтра
4
вс
5
пн
6
вт
7
ср
8
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Мир в огне»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qaisar Park Cinema
г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, RU
11:00
19:00
