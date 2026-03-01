Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Невеста Расписание сеансов Невеста, 2017 в Кульсары 10 марта 2026

Расписание сеансов Невеста, 10 марта 2026 в Кульсары

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Невеста»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Qaisar Park Cinema г. Кульсары, ул. Сариева, 16
2D, RU
11:30 от 3000 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Мама
Мама
2026, Казахстан, драма
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Невеста
Невеста
2017, Россия, ужасы, триллер, мистика
Фому из «Невского» в этом сериале не все узнают: 12-серийный сериал НТВ про очередного маньяка — смотрится на одном дыхании
Создавали специально для него: только в 37 лет узнала, что Жан Клод Ван-Дамм должен был сыграть Джонни Кейджа в фильме Mortal Combat
Все думали, что Иван Колесников и есть Брагин, но ошибались: актер сделал неожиданное признание о герое «Первого отдела»
Включите вечером — и досмотрите до финала залпом: 3 новых сериала 2026 года, которые уже вышли целиком в хорошем качестве
Всего на 2% не дотянул до оригинального сериала: этот спин-офф еще не вышел, а уже ухватил 91% на Rotten Tomatoes
«Место встречи изменить нельзя» служил вдохновением: этот детективный сериал вы могли пропустить — битва Месхи и Петренко
«Великолепный век» оставил непонятки: почему на самом деле Сулейман и Хюррем не решались отменить закон Фатиха
Фанаты «Бандитского Петербурга» до сих пор не знают предысторию: 16 серий сведут с ума — сюжет невероятен
5 сезон закончился, но Брагин с Шибановым вернулись: на НТВ вышла «секретная серия» «Первого отдела» — еще 50 минут новых расследований
На смену Борану придет та самая Мерьем: в Сети появились свежие спойлеры к «Далекому городу»
Сначала «Пес» и «Лихач», теперь пожарный: Никита Панфилов снова стал лицом новой премьеры НТВ — сериал «Огонь», 20 серий уже скоро
Сначала чернокожая актриса, потом Мерфи, теперь звезда Marvel: инсайдер назвал главного кандидата на роль Волан-де-Морта в сериале HBO
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше