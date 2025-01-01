Меню
Джунглилау
комедия
2025, Казахстан
0.0
Билеты
Битва за битвой
Революционер Леонардо ДиКаприо спасает свою дочь. Новый многообещающий фильм Пола Томаса Андерсона
криминал, драма, триллер
2025, США
8.0
Билеты
Таинственная девушка
комедия
2025, Казахстан
0.0
Билеты
Агент & Irbis
комедия, боевик
2025, Казахстан
0.0
Билеты
Qaitadan
драма
2025, Казахстан
8.0
Билеты
Большое смелое красивое путешествие
Волей судьбы герои Марго Робби и Колина Фаррелла вновь переживают ключевые события прошлого
приключения, драма, фэнтези, мелодрама
2025, США
5.0
Билеты
Сытый и голодный
драма, комедия, фэнтези
2025, Казахстан
0.0
Билеты
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Новая часть популярной аниме-франшизы о борьбе со смертоносными монстрами
боевик, приключения, анимация
2025, Япония
9.0
Билеты
Тот самый
Хоррор о молодом спортсмене, которые познает цену славы и совершенства
ужасы, спорт
2025, США
5.0
Билеты
Немолодые молодожены
комедия
2025, Казахстан
0.0
Билеты
Долгая прогулка
Подростки участвуют в страшном соревновании на выносливость. Экранизация романа Стивена Кинга
ужасы
2025, США
7.0
Билеты
Зверопоезд
Хитроумный енот спасает домашних зверей от мстительного барсука
боевик, анимация, комедия
2025, Франция
6.0
Билеты
Альтер
Блестящий ученый обзаводится экзоскелетом и берется восстановить справедливость в футуристическом мире
боевик, фантастика
2025, Канада
5.0
Билеты
Заклятие 4: Последний обряд
Последнее дело Эда и Лоррейн Уорренов — исследователи дьявольщины поселяются в зловещем доме
ужасы
2025, США
7.0
Билеты
Дракула
Вампир жаждет воссоединиться с возлюбленной. Пересказ знаменитой истории от Люка Бессона
мелодрама, фэнтези, ужасы
2025, Франция
7.0
Билеты
Укради жениха, если сможешь
комедия
2025, Казахстан
0.0
Билеты
Синий кит
драма, триллер
2025, Казахстан
0.0
Билеты
Пойман с поличным
комедия
2025, США
7.0
Билеты
Супруги Роуз
Идеальная супружеская жизнь превращается в непримиримую войну
комедия, драма
2025, Великобритания / США
6.0
Билеты
Все фильмы
