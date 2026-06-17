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Киноафиша Фильмы Когда солнце взойдет с запада Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 2027 в Костанае 23 июня 2026

Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 23 июня 2026 в Костанае

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 17 Завтра 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
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Как купить билеты на сеанс фильма «Когда солнце взойдет с запада»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Zodiac cinema г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
22:40 от 2500 ₸
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