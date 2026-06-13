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Когда солнце взойдет с запада
Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 2027 в Костанае
15 июня 2026
Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 15 июня 2026 в Костанае
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Как купить билеты на сеанс фильма «Когда солнце взойдет с запада»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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20:50
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
22:00
от 2500 ₸
22:50
от 2500 ₸
23:55
от 2500 ₸
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