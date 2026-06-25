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Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Расписание сеансов Три богатыря. Ни дня без подвига 3, 2026 в Костанае
1 июля 2026
Расписание сеансов Три богатыря. Ни дня без подвига 3, 1 июля 2026 в Костанае
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига 3»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
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20:50
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20:50
от 400 ₸
Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
10:05
от 2000 ₸
14:10
от 2000 ₸
14:40
от 2100 ₸
16:10
от 2100 ₸
17:40
от 2500 ₸
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