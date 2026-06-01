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Обитель зла: Мутация
Расписание сеансов Обитель зла: Мутация, 2026 в Костанае
23 июня 2026
Расписание сеансов Обитель зла: Мутация, 23 июня 2026 в Костанае
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Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
21:10
от 2500 ₸
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