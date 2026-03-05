Меню
Фильмы
Ол сен емес
Расписание сеансов Ол сен емес, 2026 в Костанае
9 марта 2026
Расписание сеансов Ол сен емес, 9 марта 2026 в Костанае
Билеты
О фильме
Расписание
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
5
Завтра
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ол сен емес»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D, KZ
10:30
от 2000 ₸
14:10
от 2000 ₸
17:50
от 2500 ₸
21:30
от 2500 ₸
23:15
от 2500 ₸
Арман 3D
г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
2D, KZ
21:10
от 2500 ₸
22:30
от 2500 ₸
