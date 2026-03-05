Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Соңғы махаббат Расписание сеансов Соңғы махаббат, 2026 в Костанае 8 марта 2026

Расписание сеансов Соңғы махаббат, 8 марта 2026 в Костанае

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 5 Завтра 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Соңғы махаббат»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Zodiac cinema г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D, KZ
12:15 от 2000 ₸ 15:55 от 2100 ₸ 19:35 от 2500 ₸
Арман 3D г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
2D, KZ
10:20 от 1900 ₸ 18:20 от 2500 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Мама
Мама
2026, Казахстан, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
После «Первого отдела» зрители бежали выключить НТВ, только чтобы не попасть на «Лепилу»: «Не могу видеть Панфилова»
«Стремно сказать»: звезда «Аутсорса» и «Трассы» Данил Стеклов признался, какие фильмы пересматривал чаще всего — Балабанов в топе
От 8 марта до финала в мае: полный график выхода серий «Йеллоустоун: Маршалы» — не пропустите ни одной серии
Так над зрителями даже Netflix не издевается: так сколько же серий в турецком сериале «Между»
«Что это за ерунда?»: Prime Video выпустил трейлер сериала по God of War — и вот честная реакция автора игры
Если смешать «Джона Уика» и «Никто», то получится «Нормал»: смотрим трейлер грядущего хита с Оденкерком
В России запретили: что приготовили создатели нового «Нюрнберга» с Расселом Кроу
Зрители думали, что спин-оффы по «Игре престолов» закончились, но нет: грядет самый грандиозный проект — в виде фильма
4 турецких сериала, которые стоит посмотреть всем: личный топ Бурака Озчивита — «Великолепный век» тоже в списке
Страшнее «Метода»: увидела анонс этого детективного триллера — теперь очень жду только его
Атмосфера СССР и сильный актерский состав: обожаю сериал «Березка» — никакого «мрачняка», а Усатова хороша
«Ешь, молись, люби» по-русски: 8 марта обязательно посмотрю драмеди «К себе нежно»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше