Фильмы
Соңғы махаббат
Расписание сеансов Соңғы махаббат, 2026 в Костанае
8 марта 2026
Расписание сеансов Соңғы махаббат, 8 марта 2026 в Костанае
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
5
Завтра
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Соңғы махаббат»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D, KZ
12:15
от 2000 ₸
15:55
от 2100 ₸
19:35
от 2500 ₸
Арман 3D
г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
2D, KZ
10:20
от 1900 ₸
18:20
от 2500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
