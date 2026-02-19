Меню
Киноафиша
Фильмы
Абай бол
Расписание сеансов Абай бол, 2026 в Костанае
21 февраля 2026
Расписание сеансов Абай бол, 21 февраля 2026 в Костанае
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
19
Завтра
20
сб
21
вс
22
пн
23
вт
24
ср
25
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Абай бол»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D, KZ
11:00
от 2000 ₸
12:40
от 2000 ₸
14:20
от 2000 ₸
17:50
от 2500 ₸
19:30
от 2500 ₸
21:10
от 2500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Железо
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
