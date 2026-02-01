Меню
Киноафиша
Фильмы
Копы в кино
Расписание сеансов Копы в кино, 2026 в Костанае
2 марта 2026
Расписание сеансов Копы в кино, 2 марта 2026 в Костанае
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
26
пт
27
сб
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D, RU
12:40
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Железо
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Скарлет
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Убийцы
Отзывы
2023, Великобритания, ужасы, триллер
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
