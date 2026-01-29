Меню
Қызым
Расписание сеансов Қызым, 2026 в Костанае
30 января 2026
Расписание сеансов Қызым, 30 января 2026 в Костанае
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
29
Завтра
30
сб
31
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Қызым»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D, KZ
10:10
от 2000 ₸
14:10
от 2000 ₸
16:15
от 2100 ₸
