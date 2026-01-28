Меню
Көз тимесін
Расписание сеансов Көз тимесін, 2026 в Костанае
4 февраля 2026
Расписание сеансов Көз тимесін, 4 февраля 2026 в Костанае
Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
12:05
от 2000 ₸
16:15
от 2100 ₸
19:45
от 2500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Казнить нельзя помиловать
Отзывы
2026, США, фантастика
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Жалмауыз Кемпір
Отзывы
2026, Казахстан, ужасы
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
На помощь!
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Гренландия 2: Миграция
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
