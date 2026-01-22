Меню
Киноафиша
Фильмы
Көз тимесін
Расписание сеансов Көз тимесін, 2026 в Костанае
24 января 2026
Расписание сеансов Көз тимесін, 24 января 2026 в Костанае
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
22
Завтра
23
сб
24
вс
25
пн
26
вт
27
ср
28
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Көз тимесін»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D, KZ
10:00
от 2000 ₸
12:10
от 2000 ₸
13:55
от 2000 ₸
17:50
от 2500 ₸
21:45
от 2500 ₸
