Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Гипноз Расписание сеансов Гипноз, 2026 в Костанае 19 января 2026

Расписание сеансов Гипноз, 19 января 2026 в Костанае

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 15 Завтра 16 сб 17 вс 18 пн 19 вт 20 ср 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Гипноз»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Zodiac cinema г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D, KZ
11:50 от 2000 ₸ 15:45 от 2100 ₸ 19:50 от 2500 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
28 лет спустя: Храм из костей
28 лет спустя: Храм из костей
2026, США, ужасы
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Жұмақтан билет
Жұмақтан билет
2026, Казахстан, комедия, драма
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
С черной формой СС «17 мгновений весны» прокололись по-крупному: зрители до сих пор обсуждают этот исторический ляп
4 легких российских сериала, которые помогут дождаться весны: хватит на все оставшиеся 44 дня
Самый громкий ретродетектив возвращается на экраны: в касте — Александрова и Мерзликин, но это не «Мосгаз», а круче
Даже такие сложные истории, как «Дюна», ожили на экране: 5 фильмов, основанных на «не экранизируемых» книгах
Даже жертву Оди в конце обесценили: 3 персонажа «Очень странных дел», которым сделали ужасный финал
НТВ 18 января выдаст зрителям мини-сериал с Епифанцевым: всего 4 серии, а по накалу страстей переплюнет даже «Невского»
В январе осталось всего 2 «жирные» даты: когда на самом деле выйдет 2 сезон сериала «Дети перемен»
Наконец-то это случилось: Пятый канал назвал точный день возвращения «Пилигрима 4» — остались считанные дни до премьеры
Не просто кабинет Калугиной: где и кем на самом деле работали герои «Служебного романа»
Студия «Мельница» славится не только «Тремя богатырями»: вот еще 5 мультфильмов, которые нельзя упускать
Она неслучайно постоянно умничает: сколько лет Зо из «Оранжевой коровы»?
Фанаты ждали, и это свершилось: когда выйдет 1 серия 2 сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше