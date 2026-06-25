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Оно. Ночной кошмар
Расписание сеансов Оно. Ночной кошмар, 2026 в Костанае
29 июня 2026
Расписание сеансов Оно. Ночной кошмар, 29 июня 2026 в Костанае
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Как купить билеты на сеанс фильма «Оно. Ночной кошмар»?
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Время сеанса
20:50
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
22:00
от 2500 ₸
В прокате
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