Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Охота на розового зайца Расписание сеансов Охота на розового зайца, 2025 в Костанае 5 января 2026

Расписание сеансов Охота на розового зайца, 5 января 2026 в Костанае

Билеты
Вся информация о фильме
чт 1 пт 2 сб 3 вс 4 пн 5 вт 6 ср 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Охота на розового зайца»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Zodiac cinema г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
17:55 от 2500 ₸ 19:50 от 2500 ₸ 21:45 от 2500 ₸ 23:40 от 2500 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Комедии 2025 года, которые смотрятся легко и не утомляют: №5 с Шакуровым и Курковой — это же русская версия «Стажера»
«Один дома» 100 раз смотрели все, а правильно помнят немногие: тест из 5 каверзных вопросов осилят лишь 7% фанатов
Новые серии «Наруто» все-таки выйдут — и точная дата известна: обычно обещанного 3 года ждут, но бывает, как видите, и дольше
«Что это за чвакающий шлепок?»: самый громкий провал Рязанова за 50 лет - рейтинг у фильма 2,7 и не спасли его ни Безруков, ни Гурченко, на Гафт
Зрителям в «Семнадцати мгновениях весны» так и не показали сына Штирлица: мальчика вырезали в последний момент из этой сцены
«Мы не в Вестеросе»: братья Дафферы объяснились по поводу финала «Очень странных дел» — Красной свадьбы не будет
Надоело каждый год смотреть одну и ту же «Иронию судьбы»? А что если Надю сыграет Марго Робби, а Женю — Дэниел Крэйг: ИИ уже все сделал (видео)
«Игра престолов», «Декстер» или «Во все тяжкие»? Вот какие сериалы зрители считают с идеальными финалами — тут ноль вопросов
Угадайте 6 новогодних лент по цитатам их героев: тест для тех, у кого уже праздничное настроение
Как зовут бандитов из «Один дома» и почему у них такие странные имена? Объяснение есть прямо в фильме, но его почти никто не замечает
В 2026 году стоит обратить внимание на эти 4 российских сериала: хоть и детективы, но вывернут душу наизнанку
Новогодний стол как в Хогвартсе? Легко — собрали 3 рецепта из культовой франшизы о Гарри Поттере, которые можно повторить без всякой магии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше