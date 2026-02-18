Меню
Костанай, KZ
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 2025 в Костанае
24 февраля 2026
Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 24 февраля 2026 в Костанае
Сегодня
18
Завтра
19
пт
20
сб
21
вс
22
пн
23
вт
24
ср
25
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D, KZ
11:10
от 2000 ₸
12:50
от 2000 ₸
17:10
от 2500 ₸
19:15
от 2500 ₸
23:00
от 2500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
