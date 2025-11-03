Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Сыныптас Расписание сеансов Сыныптас, 2025 в Костанае 3 ноября 2025

Расписание сеансов Сыныптас, 3 ноября 2025 в Костанае

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 30 Завтра 31 сб 1 вс 2 пн 3 вт 4 ср 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сыныптас»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Zodiac cinema г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
10:10 от 2000 ₸ 15:15 от 2100 ₸ 19:20 от 2500 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Бугония
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Финал «Миротворца» вышел громким, но непонятным: 5 вопросов, которые не дают фанатам спать спокойно — похоже, без 3 сезона не обойтись
Вот-вот выйдет 17 эпизод: сколько серий будет в аниме «Гачиакута»
Сербская звезда из «Балканского рубежа», Безруков и Кологривый: для НТВ сняли эпический сериал о будущем землян и цивилизациях с других планет
Холод, снег и Маша как всегда в центре событий: зимнюю серию «Маши и Медведя» «Дело было в январе» посмотрели 77 миллионов зрителей
В какой серии Маринетт влюбилась в Супер-Кота? Зрители не поняли, почему она забыла про Адриана
Кровь, бензин и Хэллоуин: «Техасская резня бензопилой» — все части по порядку и как их смотреть без потери рассудка
Что случилось с Габриэлем Агрестом в 5 сезоне? Эта драма в «Леди Баг» запутала даже внимательных зрителей
«Убийства в одном здании» переезжают в Лондон: трио подкастеров снова ищет труп, но теперь под Биг-Беном — дата премьеры 6 сезона известна
С чего начать и чем закончить марафон «Пилы»: идеальный порядок фильмов для ночи ужасов — 9 жутких историй с 2004 по 2023
Сергей Безруков с накладным носом и магией в глазах: вышел первый тизер сказки «Чудо-Юдо» — премьера 22 октября 2026 года (видео)
Советский «Остров сокровищ» взорвал YouTube спустя 37 лет: особенно покорил иностранцев доктор Ливси
Сериал от создателей «Первого отдела» и «Невского» стал №1 на ТВ: обошел «Анну Медиум 4» и «Закон тайги»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше