Меню
Киноафиша
Костанай, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Бақыт құшағында
Расписание сеансов Бақыт құшағында, 2025 в Костанае
31 октября 2025
Расписание сеансов Бақыт құшағында, 31 октября 2025 в Костанае
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
30
пт
31
сб
1
вс
2
пн
3
вт
4
ср
5
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Бақыт құшағында»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D, KZ
14:05
от 2000 ₸
19:40
от 2500 ₸
23:35
от 2500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Спрингстин. Избавь меня от небытия
Отзывы
2025, США, драма
Сначала вышла, потом покорила 31 000 000 зрителей: объясняем феномен новой серии «Маши и Медведя» «Книжка-лягушка»
Две легенды, одна арена: кто победит — Супермен или Хоумлендер? Нейросеть взвесила все и выявила безоговорочного лидера
На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест)
Джуди и Ник возвращаются спустя 9 лет: когда в России и Казахстане выйдет «Зверополис 2»
Премьера, которая станет прощанием: скоро на ТНТ выйдет новый сериал с участием Романа Попова
Русскую кицуне невозможно забыть: эта героиня стала украшением хитовой дорамы «История девятихвостого лиса»
Этот научно-фантастический сериал Prime Video затерялся среди громких хитов: а зря, ведь критики назвали его шедевром
Колесников и Устюгов на фоне нуарного Петербурга: НТВ готовит новый детективный хит — будет бомба
А что если бы «Игру в кальмара» перенесли в Японию XIX века? Netflix готовит новый громкий хит — смотрим трейлер «Последнего выжившего самурая»
После «Вовки» и «Простоквашино» Андреасяны взялись за перезапуск «Следствия ведут Колобки»: вместо 4 серий теперь будет 52
Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»?
Прощались навсегда, а оказалось — до следующего сезона: «Реальные пацаны» возвращаются на ТНТ (дата премьеры известна)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667