Ауру
Расписание сеансов Ауру, 2025 в Костанае
17 декабря 2025
Расписание сеансов Ауру, 17 декабря 2025 в Костанае
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
16
Завтра
17
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ауру»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Арман 3D
г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
2D, KZ
22:00
от 2500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Океан чудес
Отзывы
2023, Китай, приключения, анимация, драма
