Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Ауру Расписание сеансов Ауру, 2025 в Костанае 4 декабря 2025

Расписание сеансов Ауру, 4 декабря 2025 в Костанае

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 3 Завтра 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ауру»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Zodiac cinema г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D, KZ
23:10 от 2500 ₸
Арман 3D г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
2D, KZ
22:00 от 2500 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Bayguys
Bayguys
2025, Казахстан, комедия
Сожалею о тебе
Сожалею о тебе
2025, Германия / США, драма
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Эльф и украденное рождество
Эльф и украденное рождество
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Магическая битва: Экзекуция
Магическая битва: Экзекуция
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Мышиный переполох
Мышиный переполох
2025, Норвегия, семейный, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Бессмертный: Кровавая дорога домой
2025, Финляндия / США, боевик, военный
«С первой серии начинается замес, и от экрана не оторваться»: зрители пищат от восторга, начав смотреть «Черное облако 2»
Не «Постучись в мою дверь» и не «Великолепный век»: 5 турецких сериалов, которые цепляют совсем по-другому — и цепляют почти гарантированно
Не отец и не просто наставник: кем является Тихон для Алёши в «Трёх богатырях»
«Журналист-камикадзе» и город, где правят деньги: новый детектив-сериал с Итаном Хоуком заходит как холодный душ после бани
В российской адаптации «Постучись в мою дверь» внезапно нашли отсылки к «Зимородку»: 5 самых ярких моментов
Любите Кинга, но не любите ходить в кино? Тогда это точно вам понравится: уже известна дата выхода «Бегущего человека» в цифре
Не продолжение, а приквел: Тарантино снимет третий фильм «Убить Билла», но без Умы Турман
Как Лукашина пустили в самолет по чужому билету: да он бы даже паспортный контроль не прошел... или в СССР прошел бы?
95% на Rotten Tomatoes, восторг критиков, рискованный сюжет: новый фильм с Тимоти Шаламе уже сравнивают с лучшими в десятилетии
Настоящая джими-джими, ача-ача: индийские хиты, от которых в СССР все сходил с ума — и, кажется, мы опять тоже
Такого монстра франшиза еще не видела: как можно убить Калиска из фильма «Хищник: Планета смерти» — он только кажется бессмертным
Витя Мясник наведет порядок раз и навсегда: 5 сезон «Полярного» будет финальным?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше