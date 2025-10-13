Меню
Киноафиша Фильмы Болған оқиға Расписание сеансов Болған оқиға, 2025 в Костанае 13 октября 2025

Расписание сеансов Болған оқиға, 13 октября 2025 в Костанае

Как купить билеты на сеанс фильма «Болған оқиға»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Zodiac cinema г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
10:55 от 2000 ₸ 14:35 от 2100 ₸ 18:15 от 2500 ₸ 21:55 от 2500 ₸
