Киноафиша
Фильмы
Убежище
Расписание сеансов Убежище, 2026 в Костанае
11 февраля 2026
Расписание сеансов Убежище, 11 февраля 2026 в Костанае
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Убежище»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
17:10
от 2500 ₸
19:20
от 2500 ₸
21:30
от 2500 ₸
23:40
от 2500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Казнить нельзя помиловать
Отзывы
2026, США, фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
