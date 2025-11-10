Меню
Перемирие
Расписание сеансов Перемирие, 2025 в Костанае
10 ноября 2025
Расписание сеансов Перемирие, 10 ноября 2025 в Костанае
Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D, RU
13:25
от 2000 ₸
21:20
от 2500 ₸
Арман 3D
г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
2D, RU
21:30
от 2500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Так кто кого бросил на самом деле? Фанаты устроили спор о юношеском романе Рыжовой и Самохвалова из «Служебного романа»
Не успеете моргнуть — уже финал: 5 свежих триллеров начала ноября, которые держат в напряжении до последней минуты
От автора «Острых козырьков»: Hulu показал тизер 2 сезона «Тысячи ударов» — прототипом главного героя является реальный боксер (видео)
В ноябре скучать не получится: 6 турецких сериалов, вокруг которых уже собираются фанаты — есть даже 1 триллер
Почему Арагорн оказался в «Гарцующем пони» именно тогда, когда хоббиты были в опасности? Если думаете, что это случайность, то сильно ошибаетесь
5 стран, 5 жанров и ни одной проходной премьеры: на Netflix вышли новинки, о которых скоро заговорят все — есть даже неожиданный проект из Индии
Полувеликан, полулегенда: фанаты нашли 4 доказательства, что Хагрид — сильнее, чем сам Волдеморт
В ноябре сразу 3 мистических премьеры – Муцениеце в российской версии «Зачарованных» и возвращение любимых проектов
Если бы Кольцо не сгорело: как Саурон планировал переделать мир под себя
Она готовится к браку без любви: с 8 ноября стартует турецкий хит «Я так долго ждал тебя» — 42 серии и восторг зрителей в виде рейтинга 7,7
Почему Волан-де-Морт так плохо защитил крестражи? Роковая ошибка, которая стоила ему жизни
«Действительно удивил»: испанский сериал про путешествия во времени, который смотрится на одном дыхании — идеально для осени
