Киноафиша Фильмы Теплое гнездо Расписание сеансов Теплое гнездо, 2025 в Костанае 1 ноября 2025

Расписание сеансов Теплое гнездо, 1 ноября 2025 в Костанае

Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Zodiac cinema г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D, KZ
18:00 от 2500 ₸
Арман 3D г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
2D, KZ
19:20 от 2500 ₸
