Меню
Киноафиша
Костанай, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Сытый и голодный
Расписание сеансов Сытый и голодный, 2025 в Костанае
8 октября 2025
Расписание сеансов Сытый и голодный, 8 октября 2025 в Костанае
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
4
вс
5
пн
6
вт
7
ср
8
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Сытый и голодный»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D, KZ
19:45
от 2500 ₸
Арман 3D
г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
2D, KZ
12:10
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Большое смелое красивое путешествие
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
Керексин
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Вы смеялись над нервным дедом в «Кавказской пленнице», играющим в домино с Балбесом — но знаете ли вы, кем он был на самом деле?
Сейчас не выключаете НТВ, а раньше обожали советские детективы? Тогда угадайте в нашем тесте 6 культовых криминальных лент СССР
«Игра престолов»: пять имён, которые могли раскрыть тайну Джона Сноу, но выбрали молчание — и шестое, о котором говорят легенды
Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого?
Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей
Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс
Без этого оператора у Балабанова не вышел бы даже «Брат»: работал с ним 7 фильмов, но отказался от самого омерзительного сценария
3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас
Кто убьет Накиме в «Истребителе демонов»: хоть она и демон, ее история легко вызовет слезы
20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo?
«Я облажалась»: звезда «Темного рыцаря» честно призналась, как испортила шедевр Нолана о Бэтмене
Работа в лавке «Вредилок» и тень министра Гермионы: почему жизнь Рона Уизли после Битвы за Хогвартс выглядит как приговор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667