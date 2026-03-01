Меню
Марсупилами. Пушистый круиз
Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 2026 в Костанае
15 марта 2026
Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 15 марта 2026 в Костанае
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Марсупилами. Пушистый круиз»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Zodiac cinema
г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
15:10
от 2100 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Чёрный двор в кино
Отзывы
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Напоминания о нем
Отзывы
2026, США, мелодрама
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
