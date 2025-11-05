Меню
Киноафиша
Костанай, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Русалочка. Начало приключений
Расписание сеансов Русалочка. Начало приключений, 2021 в Костанае
5 ноября 2025
Расписание сеансов Русалочка. Начало приключений, 5 ноября 2025 в Костанае
Билеты
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
4
Завтра
5
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Русалочка. Начало приключений»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Арман 3D
г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
2D, RU
10:40
от 1900 ₸
13:00
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
«Из многих» — новый сериал от автора «Во все тяжкие»: когда смотреть и почему безумный сюжет уже заинтриговал миллионы (график выхода эпизодов)
Почему Волдеморт никогда не сомневался в Снейпе, хотя тот обманывал его каждый день? Ответ знают даже не все фанаты
Тайлера Дердена цитировали бы в Reels: 3 культовых романа, которые точно стоит переснять по-современному
Что за Зло летело к Земле в «Пятом элементе» — и почему его не могли остановить даже бомбы?
Что будет с Цири в 5 сезоне «Ведьмака»: разрушительный финал 8 серии оставил зрителей в состоянии немого шока
А вы обращали внимание на таблички на фасаде здания в «Служебном романе»: остроумные пасхалки Рязанова круче голливудских
21 000 000 зрителей не ошиблись: почему серия «Всадник без головы» из «Маши и Медведя» стала феноменом, уделав Голливуд
400 слов, 78 букв и письменность, похожая на ноты: на каком языке говорила Лилу из «Пятого элемента»
Как назывались расы инопланетян в «Пятом элементе»? Все помнят только Плавалагуну, но разновидностей было три
Американцы в бешенстве: Netflix сделал из главного хоррора года «Монстра: история Эда Гина» сказку о добре и морали
«Корпоративный мир напоминает "Игру престолов"»: Ной Хоули намекнул, кто станет врагом Венди во 2 сезоне сериала «Чужой: Земля»
Этот эпизод «Секретных материалов» хотел снять сам Квентин Тарантино: почему ему так и не дали это сделать?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667