Фильмы
Кролецып и Сурок Времени
Расписание сеансов Кролецып и Сурок Времени, 2025 в Костанае
16 ноября 2025
Расписание сеансов Кролецып и Сурок Времени, 16 ноября 2025 в Костанае
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Завтра
16
пн
17
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Кролецып и Сурок Времени»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Арман 3D
г. Костанай, ул. Аль-Фараби, 48, ТРЦ «MART»
2D, RU
14:50
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Бегущий человек
Отзывы
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Adal
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Первая ведьма. Долина дьявола
Отзывы
2025, Таиланд, боевик, ужасы, триллер
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
