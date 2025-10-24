Меню
Киноафиша Фильмы Волшебный домик Габби в кино Расписание сеансов Волшебный домик Габби в кино, 2025 в Костанае 24 октября 2025

Расписание сеансов Волшебный домик Габби в кино, 24 октября 2025 в Костанае

Вся информация о мультфильме
Zodiac cinema г. Костанай, проспект Назарбаева, 193, ТРЦ «KOSTANAY PLAZA»
2D
10:10 от 2000 ₸ 12:05 от 2000 ₸ 14:00 от 2000 ₸ 15:55 от 2100 ₸ 17:50 от 2500 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
